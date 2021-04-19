Зограбян призвала ПАСЕ направить миссию в перешедшие под контроль Азербайджана территории

Член армянской делегации в ПАСЕ, депутат фракции ППА Наира Зограбян 19 апреля выступила с речью на весенней сессии ПАСЕ, в повестке которой был вопрос сохранения культурных и религиозных ценностей.

Как сообщает Арменпресс, Зограбян рассказала об азербайджанском вандализме в армянских населенных пунктах, перешедших под контроль вооруженных сил Азербайджана после трехстороннего соглашения от 9 ноября, отметив, что в 21 веке фашистское государство Азербайджан оскверняет, разрушает армянские памятники культуры, Алиев и его жена лично поручают уничтожить все армянские следы с церквей.

Наира Зограбян призвала Ассамблею направить наблюдательную миссию в армянские населенные пункты, перешедшие под контроль Азербайджана, и остановить культурный вандализм 21 века.

Армянский депутат представила Ассамблее антиармянские заявления Алиева, отметив, что ПАСЕ должна заставить замолчать Алиева, который считает армян собаками и шакалами.

Обращаясь к докладчику Эльвире Ковач, Зограбян отметила, что та подготовила замечательный доклад о важности защиты самобытности, культуры и религии национальных меньшинств в Европе.

«Да, Вы правы. Сегодня важно сохранить самобытность национальных меньшинств. Однако защита прав человека и защита культурных и религиозных ценностей в равной степени важны в еще непризнанных странах. Сегодня я буду говорить об Арцахе, значительная часть которого перешла под контроль Азербайджана по соглашению от 10 ноября.

Сегодня я еще раз поднимаю тревогу в связи с разрушением и вандализмом в отношении многовековых армянских памятников культуры в Арцахе - церквей, хачкаров, монастырей, - и я обращусь к нашей Ассамблее с просьбой сформировать наблюдательную миссию, посетить армянские населенные пункты, перешедшие под контроль Азербайджана, и посмотреть состояние армянского культурного наследия.

Сразу после подписания заявления от 10 ноября азербайджанские боевики осквернили памятник жертвам Геноцида армян в Шуши, осквернили церковь «Канач жам» в Шуши, а во время войны церковь Казанчецоц дважды подвергалась целенаправленным бомбардировкам. Несколько дней назад BBC опубликовала репортаж, в котором журналист расследовал исчезновение церкви в Мехакаване (Джабраиле). Все мы видели, как Алиев и его жена инструктировали перед камерами удалить армянские буквы с армянских церквей. И все это происходит в 21 веке», - говорится в заявлении.

Зограбян также подчеркнула, что в докладе также говорится о разжигании межнациональной розни и представлены антиармянские и расистские высказывания президента Азербайджана за последние несколько месяцев, которые до сих пор не получили достойной оценки.

«Мы продолжим изгонять этих лжецов, армян. 30 лет Арцах находится в руках диких чудовищ, диких зверей, шакалов. Мы достигли того, что изолировали Армению от всех международных и региональных программ», - процитировала слова Алиева Наира Зограбян, добавив, что 5 марта Алиев заявил об этом на съезде партии «Ени Азербайджан». «Молодое поколение выросло с ненавистью к врагу, и результаты этой войны - результат этого воспитания».

«Еще один пример. Известные слова Алиева: «Мы выгоним армян, как собак». Именно так - «Ити гован», то есть выгонять как собак, они назвали свои новые серийные БПЛА.

Уважаемые коллеги! В армянских поселениях, перешедших под контроль Азербайджана, под угрозой находится армянское культурное наследие, которое является частью мировой культуры: сотни церквей, монастырей, святилищ, хачкаров. Поколение, выросшее на ненависти к армянам, оскверняет эти памятники с радостными криками и выкладывает видео в социальных сетях.

Этот вандализм необходимо остановить. Иначе будет уже поздно, как уже поздно в случае разрушения средневековых армянских хачкаров в поселении Джуга в Нахичевани, когда, пока мы думали, что делать, азербайджанцы сравняли с землей эти уникальные памятники мировой культуры», - подчеркнула Зограбян.