В районе Джракана обнаружены останки еще одного военнослужащего

В результате поисковых операций, проведенных 19 апреля в направлении Джракана (Джабраила), спасателями ГСЧС МВД Арцаха обнаружены останки еще одного военнослужащего.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, личность военнослужащего будет установлена в результате судмедэкспертизы.

Со дня прекращения боевых по сей день обнаружены останки 1 544 погибших военнослужащих и гражданских лиц.