Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается восьмую неделю подряд: ВОЗ

Более 5,2 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается на протяжении последних пяти недель. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число случаев [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев, - отметил он, уточнив, что речь идет о данных за прошлую неделю. - Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших".

Глава ВОЗ напомнил, что миллион человек умерли от последствий заражения коронавирусом в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни. "Потребовалось четыре месяца, чтобы достичь 2 млн случаев, и три месяца, чтобы был достигнут уровень в 3 млн", - сказал он.

Как подчеркнул Гебрейесус, сейчас в мире наблюдается вызывающий тревогу рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет. По его словам, "возможно, это является результатом наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью", а также активными социальными контактами "молодых взрослых".

По мнению главы ВОЗ, у мирового сообщества "имеются инструменты для того, чтобы поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они [эти инструменты] будут применяться последовательно и равноправно".