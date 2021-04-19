На МКС отправится привитый от COVID-19 экипаж

Французский астронавт Тома Песке, который 22 апреля отправляется на Международную космическую станцию, рассказал, что подготовка к полету идет хорошо, корабль готов к старту, весь экипаж прошел вакцинацию против коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, двадцать второго апреля корабль Crew Dragon стартует к МКС на ракете-носителе Falcon 9. На борту корабля на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ. Они проведут на борту МКС шесть месяцев.

"До старта осталось три дня. Все идет хорошо, корабль готов... И мы будем готовы к полету. Экипаж в хорошей форме, мотивирован", - сказал Песке на пресс-конференции в понедельник.

"Вся команда, весь экипаж были вакцинированы. Это была бы катастрофа, если бы коронавирус попал на МКС", - отметил он.

По словам Песке, что перед каждым запуском члены экипажа должны проходить карантин.

Ранее Песке уже бывал в космосе - в 2016-2017 годах в рамках экспедиции МКС-50/51. До Международной космической станции астронавт добирался на российском космическом корабле "Союз МС-03".

Астронавт полагает, что второй полет к МКС будет для него сложнее, чем первый в моральном плане. " Мне кажется, что я в лучшей физической форме сейчас, несмотря на то, что сегодня я старше, чем тогда... Поэтому в физическом плане, я думаю, все пройдет очень хорошо. Но в моральном плане это более сложно, потому что мы уже знаем, что нас ждет. В первый раз мы знаем, что это будет сложно, поскольку нам рассказывают, мы представляем, но мы не знаем точно, насколько это будет сложно и в какой момент. Во второй раз мы уже точно знаем, что нас ждет. Если ты уже бежал марафон, то знаешь, как это сложно. И здесь то же самое. Поэтому, возможно, в этот раз будет немного сложнее", - предполагает Песке.

"И потом ситуация на Земле, пандемия коронавируса не сделала тренировки простыми. И мы чувствуем себя изолированными даже во время тренировок. Мы готовимся к тому, чтоб покинуть наших близких, Землю на шесть месяцев. Но, к сожалению, уже почти год мы находимся почти в изоляции", - добавил он.