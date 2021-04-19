Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая открыт. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Подача заявок на "Бессмертный полк онлайн" стартует уже сегодня", - сказала Цунаева на пресс-конференции.

По ее словам, заявку можно подать на сайте 2021.polkrf.ru.

"В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более 3 миллионов. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект (Федерации) получит свой поток трансляции", - отметила Цунаева.

По ее словам, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах, что даст возможность жителям каждого региона увидеть в своем строю всех своих земляков. "Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени", - добавила Цунаева.