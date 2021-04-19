В течение двух лет в Степанакерте будет сдано в эксплуатацию более тысячи квартир

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 19 апреля посетил строительные площадки в Степанакерте, ознакомился с ходом строительства новых многоквартирных домов.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян принял участие в церемонии закладки фундамента нового 157-квартирного дома на улице Туманяна, который планируется ввести в эксплуатацию в течение 2 лет.

В тот же период завершится строительство 191-квартирного строящегося комплекса в квартале Арцах, 70-квартирного дома на улице Кнунянц, 171-квартирного многоэтажного дома на улице Вардана Мамиконяна и 218 квартир в новом районе на улице Тиграна Меца.

Президент Арутюнян обсудил с министром градостроительства, мэром Степанакерта и представителями строительных компаний ряд вопросов, касающихся хода работ, и дал поручение завершить работы в срок.

«Основными бенефициарами жилищных проектов в столице являются вынужденные переселенцы из городов Шуши, Гадрут, а также ряд социальных групп. Задача - как можно скорее обеспечить их домами», - сказал президент.

Первые новоселья в Степанакерте пройдут до конца года. Строители проинформировали президента Арутюняна, что через несколько месяцев они передадут в эксплуатацию строящийся 29-квартирный дом на улице Аракеляна, 108-квартирный дом на улице Туманяна и новый строящийся 153-квартирный дом в районе Спаякан.