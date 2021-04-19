Путин и Байден не планируют переговоры на климатическом саммите

Двусторонние контакты президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом и другими главами государств в рамках климатического саммита не планируются. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Такие контакты не предусмотрены", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина. В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин принял приглашение, он выступит на встрече 22 апреля в формате видеоконференции и изложит подходы России по этой проблематике. Ранее подготовку к саммиту обсудили между собой канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.