Вице-премьер Тигран Авинян принял участие в онлайн-заседании Совета директоров ANIF

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 19 апреля в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета директоров Фонда государственных интересов Армении (ANIF). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, обсуждены итоги деятельности ANIF за последние два года, определены новые направления и программы фонда. В ходе заседания были утверждены также результаты аудита 2019-2020 гг.

В онлайн-заседании приняли также участие члены Совета директоров бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен и итальянский банкир и предприниматель в финансовом секторе Исидоро Лучиола.