Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом объявили разработчики препарата — Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В исследовании учитывались показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го.

"Заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027 процента. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период <...> составила 1,1 процента", — отмечается в пресс-релизе.

Разработчики отметили, что расчеты опубликуют в рецензируемом медицинском журнале в мае нынешнего года. В свою очередь, данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6 процента.

"Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

"Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.