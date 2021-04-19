Самочувствие Левона Тер-Петросяна нормальное
18:51, 19 Апрель, 2021
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который заразился коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.
«У него нормальное самочувствие. Президент находится дома и получает симптоматическое лечение под наблюдением врачей», - сказал Мусинян.
14 апреля Арман Мусинян сообщил, что первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян недавно сдал тест на COVID, и результат был положительным.
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