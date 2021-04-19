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Самочувствие Левона Тер-Петросяна нормальное

Самочувствие Левона Тер-Петросяна нормальное

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который заразился коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«У него нормальное самочувствие. Президент находится дома и получает симптоматическое лечение под наблюдением врачей», - сказал Мусинян.

14 апреля Арман Мусинян сообщил, что первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян недавно сдал тест на COVID, и результат был положительным.


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