Самочувствие Левона Тер-Петросяна нормальное

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который заразился коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«У него нормальное самочувствие. Президент находится дома и получает симптоматическое лечение под наблюдением врачей», - сказал Мусинян.

14 апреля Арман Мусинян сообщил, что первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян недавно сдал тест на COVID, и результат был положительным.