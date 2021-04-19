Президент Армении посетил приграничные боевые позиции Сюникской области 

Президент Армении Армен Саркисян вместе с защитником прав человека Арманом Татояном 19 апреля с рабочим визитом прибыл в Сюникскую область.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян посетил боевые позиции войсковой части N министерства обороны, ознакомился с линией границы, бытовыми условиями военнослужащих, несущих боевое дежурство, побеседовал с военнослужащими, приграничные рубежи.

За безупречную службу президент Республики наградил группу военнослужащих именными часами.

Защитник прав человека Арман Татоян отметил, что несколько раз был в этом участке, где ребята несут поистине героическую службу в тяжелых условиях.

«Вы прекрасно выполняете свои обязанности. Будьте рядом друг с другом, берегите друг друга, будьте бдительны, помогайте друг другу и следите за своим здоровьем. Помните свои семьи, служите Родине, поддерживайте друг друга, - сказал президент Республики, пожелал всем хорошей службы и благополучного возвращения. - Я разговаривал с командиром, он очень высокого мнения о вас. Сегодня я принимаю его хвалебные слова в ваш адрес как высокую оценку и еще раз желаю каждому из вас сил и крепости. Будьте уверены, что мы все думаем о вас, ребята. Будьте сильными».