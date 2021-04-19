Путин принял приглашение Байдена выступить на саммите по вопросам климата
Президент РФ Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на мероприятие, которое Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе российского коллегу.
"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — сказано в релизе.
Саммит хотят приурочить ко Дню Земли. Кроме Путина, в нем примут участие первые лица Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.
Мероприятие заявлено как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, назначенной на ноябрь.
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