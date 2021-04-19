Армянский парламентарий на заседании ПА «Евронест» коснулся бакинского «парка»

Депутат фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении, глава армянской делегации в Парламентской ассамблее «Евронест» Виктор Енгибарян на пленарном заседании ПА призвал осудить открывшийся в Баку «парк». Как сообщает Арменпресс, выступление депутата опубликовано на официальном сайте парламентской ассамблеи.

«В сентябре 2020 года одно из государств-членов при поддержке Турции, Пакистана и наемников напало на мирное население Нагорного Карабаха. В свете новых доказательств, незадолго до подписания заявления о прекращении огня, организация Genocide Watch, возглавляемая известным экспертом по геноциду Грегори Стентоном, охарактеризовала агрессию Азербайджана как угрозу геноцида», - сказал Енгибарян.

Депутат добавил, что через пять месяцев после подписанного при посредничестве России трехстороннего заявления о прекращении огня в Азербайджане был открыт «парк трофеев», в котором были показаны расистские карикатуры на армянских солдат, что является доказательством фашистской и геноцидальной политики, проводимой правительством Азербайджана.

«Омерзительна активизация наших азербайджанских коллег по распространению дезинформации, но еще больше раздражает безразличие многих демократических стран. Как говорил Мартин Лютер Кинг-младший: «В конце всего, мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей». Тем не менее, парламенты и лидеры многих европейских стран осудили Азербайджан, и я благодарю всех, кто был с нами в этот трудный период», - заключил Виктор Енгибарян.

Заседание Парламентской ассамблеи «Евронест» прошла в онлайн-формате.