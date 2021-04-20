Раскопки в Шенгавите направлены на открытие храмового комплекса

Руководитель археологической экспедиции Шенгавита Акоп Симонян сообщил «Арменпресс», что из-за эпидемии возникли сложности в вопросе сотрудничества с зарубежными экспедициями, однако весной 2022 года будет опубликована книга “Шенгавит”, обобщающая результаты совместных раскопок, проведенных армяно-американской экспедицией. “Это довольно серьезная книга. Она будет издана в США. Армянская версия будет опубликована в Ереване. “Шенгавит” будет одной из важнейших книг по археологии, имеющая серьезное значение в интернационализации армянской археологии”, - подчеркнул археолог.

Он вновь подчеркнул, что Шенгавит был и останется главным историческим памятником Армении. “Раскопки в Шенгавите исключительны. Основа и цель новых раскопок - открытие храмового комплекса. Мы раскапываем площадь перед храмом. Существование храма в то время означало высоко социально организованное общество, сложные религиозные идеи, короче говоря, все подосновы, которые могут указывать, если не на государственное образование, то, по крайней мере, на очень развитое общество еще тогда, когда в Шенгавите был старый восточный город”, - сказал Симонян.

Руководитель экспедиции напомнил, что в Шенгавите очень была развита промышленность. Были районы металлургов, земледельцев и других мастеров. “Сельское хозяйство также было на очень высоком уровне. Только анализ раскопанных нами колодцев дает основание предполагать, что в Шенгавите использовались все прибрежные районы Раздана до Кармир-Блура, богатый урожай оттуда использовался не только для потребностей Шенгавита, но и для торговли и обмена. В Шенгавите могли хранить до 40 тонн зерна. Это огромное количество. Когда раскапывают хранилища на несколько сотен килограммов, их считают очень важными, а количество хранилищ Шенгавита огромно”, - рассказал специалист.

Симонян сообщил, что недавно за рубежом была опубликована статья о том, что в Шенгавите существовала единая мера веса, что также символ этой государственности. По его словам, весовые меры Шенгавита совпадают с весовыми мерами сирийско-палестинского мира.

Акоп Симонян подчеркнул, что раскопки требуют больших финансовых затрат, так как материалы необходимо очищать, классифицировать, реставрировать, делать фотографии, делать петрографический анализ, чтобы понять возраст керамики, необходимо провести спектральный анализ, для определения состава металлических находок – химический анализ.

“В Шенгавите обнаружены образцы старинных ювелирных изделий, которые показывают, что в Шенгавите существовало и ювелирное искусство. Оно могло быть только в государственных мастерских, если не в государственных, то в храмовых, финансируемых государством мастерских”, - сказал археолог.

Касаясь результатов раскопок, проведенных в 2020 году, он сказал, что в основном были обнаружены фрагменты глиняной посуды, покрытые землей и слоем извести. Они очищены, и классификация продолжается. Будут отделены ценные находки, не представляющие ценность, вновь будут захоронены на территории памятника.

“Обнаружены и виды оружия, металлические столбы, статуи, каменные орудия труда. По словам наших американских партнеров, по количеству каменных орудий Шенгавит превосходит многие известные им памятники. Из результатов раскопок будет извлечена вся информация Это огромная работа, которая может занять годы, но у нас будет полное представление о керамике Шенгавита”, - заключил Акоп Симонян.

Анжела Амбарцумян