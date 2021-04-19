АРФД примет участие во внеочередных парламентских выборах 

Верховное собрание Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” приняло решение участвовать во внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, Верховное собрание АРФД распространило заявление в связи с этим, в котором уточняется, что полномочия по принятию решений о формате участия АРФД в выборах оставлены за Верховным органом АРФД Армении.

«Хотя в результате народной борьбы власти были вынуждены объявить внеочередные парламентские выборы, но очевидно, что под именем выборов правительство постарается сделать все, чтобы самовоспроизводиться. Возможное проведение внеочередных парламентских выборов будет иметь решающее значение для сохранения нашей национальной идентичности и государственности», - говорится в заявлении.

Верховное собрание АРФД приняло решение принять участие во внеочередных парламентских выборах, посчитав их одним из способов отстранения властей.