Беспилотный вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

Беспилотный вертолет НАСА Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе, следует из трансляции на сайте НАСА.

"Ingenuity совершил свой первый полет — первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



