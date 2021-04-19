Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Беспилотный вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

Беспилотный вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

 Беспилотный вертолет НАСА Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе, следует из трансляции на сайте НАСА.

"Ingenuity совершил свой первый полет — первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Данные о проведенном испытании поступили на Землю через несколько часов после его завершения.

Изначально запуск аппарата планировался не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. В НАСА отмечали, что подготовка вертолета займет около шести дней — за это время марсоход Perseverance должен доставить дрон к месту старта, а специалисты — проверить работу всех систем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Плановый тест высокоскоростной раскрутки винтов 9 апреля показал, что команды поступают в неправильном порядке, однако инженеры смогли найти решение проблемы.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, он будет наблюдать за испытанием аппарата и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации