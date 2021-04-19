В Сирии объявили имя первого кандидата на президентских выборах

Спикер Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг назвал в понедельник имя первого кандидата, который заявил о своем желании баллотироваться на президентских выборах, намеченных на 26 мая, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выступая перед депутатами, он объявил, что в Высший конституционный суд Сирии поступила заявка от гражданина Абдаллы Саллюма Абдаллы, родившегося в Алеппо в 1956 году. Этот претендент обратился с посланием к законодателям поддержать его кандидатуру. Никаких данных о предвыборной платформе кандидата приведено не было.

С понедельника Высший конституционный суд республики начал принимать документы от кандидатов, баллотирующихся на президентских выборах. Регистрация будет продолжаться 10 дней - до 28 апреля.

Предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году и прошли на альтернативной основе. В голосовании приняли участие 73,5% сирийских граждан. На выборах победил лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад, получивший поддержку 88,7% избирателей.

Принятая в 2012 году Конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд.