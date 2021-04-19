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Армянские борцы вольного стиля стартовали на чемпионате Европы

Армянские борцы вольного стиля стартовали на чемпионате Европы

Борцы вольного стиля, представляющие Армению, стартовали на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация борьбы Армении. Арман Андреасян (70 кг) вышел в полуфинал, где сразится с российским борцом.

Андреасян в 1/8 победил литовского соперника со счетом 10:0, а в четвертьфинале - представителя Польши со счетом 10:5.

Геворг Тадевосян (65 кг) в первом туре уступил азербайджанскому сопернику со счетом 1:2.

Арман Авагян (79 кг) также стартовал с победы. Он победил немецкого борца со счетом 10:0.

Ранее сообщалось, что борец вольного стиля Марзпет Галстян (92 кг) из-за травмы колена пропустит чемпионат Европы.


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