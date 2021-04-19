Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль

Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deadline.

"Каждый фильм Леоса Каракса — это событие. И эта картина выполняет все свои обещания! "Аннет" — это подарок, на который надеются любители кино, музыки и культуры", — сказал президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр.

Роли в картине, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер.

Действие в картине происходит в современном Лос-Анджелесе. Главные герои стендапер Генри (Драйвер) и его жена, певица Энн (Котийяр). Они живут идеальной гламурной жизнью, но рождение дочери Аннетт, которая обладает необычным даром, меняет их жизни.

Известная американская поп-рок группа "Sparks" написала не только саундтрек к картине, но и приняла участие в создании сценарий. Премьера состоится на фестивале 6 июля, одновременно картина выйдет в прокат во французских кинотеатрах.

Предыдущий фильм Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году также был презентован в Каннах. Среди других работ режиссера — "Парень встречает девушку", "Любовники с Нового моста", "Пола Икс".

Каннский кинофестиваль должен пройти с 6 по 17 июля. Жюри и конкурсную программу объявят позднее.