Молодые государственные служащие Арцаха изучили успешный опыт КГД Армении

Председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Эдуард Ованнисян принял молодых госслужащих Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Комитета государственных доходов.

Глава комитета 19 участникам Школы лидерства представил приоритеты структуры, сделав акцент на продвижении добровольной уплаты налогов. Эдуард Ованнисян коснулся также постоянно совершенствуемой стратегической программы КГД.

Председатель комитета особо отметил тесное сотрудничество с Комитетом государственных доходов Республики Арцах, в рамках которого осуществляется интеграция электронных платформ и внедрение серверной среды.

После просмотра видеоролика, в котором представлена работа комиссии, председатель Комитета госдоходов ответил на вопросы участников Школы лидерства. Молодые люди ознакомились с внедренными в комитете базами данных и автоматической системой управления рисками. Они были впечатлены электронными услугами и успешным применением в государственном органе модели управления бизнес проектами.

В Комитете государственных доходов в непринужденной обстановке старшие и молодые партнеры наметили предстоящие программы сотрудничества. Комитет также пообещал при необходимости направить свой персонал в партнерские государственные структуры в Арцахе для оказания помощи в локализации опыта Комитета путем профессиональных советов.