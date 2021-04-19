В Армении фиксируются случаи отравления ядохимикатами: Минздрав призывает к соблюдению правил

В Армении продолжают регистрироваться случаи отравления ядохимикатами, которые в основном связаны с их неосторожным использованием.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Армении.

“В 2020 году по сравнению с 2019 годом частота отравлений ядохимикатами снизилась в 1,3 раза. В 2019 г. было зарегистрировано 120 случаев, в 2020 году - 94 случая. В прошлом году большинство отравлений ядохимикатами было зарегистрировано из-за халатности, отсутствия средств индивидуальной защиты, неправильной маркировки и хранения ядохимикатов, а также из-за халатности родителей”, - рассказали в Минздраве.

Во избежание отравлений Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения призывает граждан после применения ядохимикатов руки мыть с мылом, носить специальную одежду, маски , перчатки, защитные очки, обувь, стирать и хранить одежду, загрязненную токсичными веществами, отдельно от повседневной одежды.

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает, что токсичные вещества нельзя хранить в контейнерах для пищевых продуктов, в заводских бутылках. В противном случае на бутылках с этими веществами размещать предупреждающие надписи, хранить токсичные вещества в недоступном для детей месте, не хранить токсичные вещества в случайных местах. Ядохимикатные смеси готовить в хорошо проветриваемом помещении, а также не заливать их в забитую форсунку опрыскивателя.