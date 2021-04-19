ГКЗЭК опубликовала результаты исследования, проведенного в сфере оборота лекарств
Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения опубликовала результаты исследования, проведенного в сфере обращения лекарственных средств. Об этом «Арменпресс» сообщили в ГКЗЭК.
Цель исследования - полное представление о текущем состоянии товарных рынков в секторе, оценка конкурентной среды, выявление возможных барьеров конкуренции и представление соответствующих решений.
Для исследования были выбраны три рынка.
M01A - нестероидные анальгетики, противовоспалительные средства
Блокаторы или ингибиторы C07A-бета
J02A - антибактериальные (противогрибковые) средства для регулярного применения.
Изучены существующие в сфере правовые нормы, структура товарных рынков, оценена степень их централизации. Также изучалась ценовая политика хозяйствующих субъектов и поведение потребителей, был проведен социологический опрос.
Подробности исследования можно найти на официальном сайте комиссии по ссылке.
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