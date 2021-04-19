ГКЗЭК опубликовала результаты исследования, проведенного в сфере оборота лекарств

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения опубликовала результаты исследования, проведенного в сфере обращения лекарственных средств. Об этом «Арменпресс» сообщили в ГКЗЭК.

Цель исследования - полное представление о текущем состоянии товарных рынков в секторе, оценка конкурентной среды, выявление возможных барьеров конкуренции и представление соответствующих решений.

Для исследования были выбраны три рынка.

M01A - нестероидные анальгетики, противовоспалительные средства

Блокаторы или ингибиторы C07A-бета

J02A - антибактериальные (противогрибковые) средства для регулярного применения.

Изучены существующие в сфере правовые нормы, структура товарных рынков, оценена степень их централизации. Также изучалась ценовая политика хозяйствующих субъектов и поведение потребителей, был проведен социологический опрос.

Подробности исследования можно найти на официальном сайте комиссии по ссылке.