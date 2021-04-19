Член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил РИА Новости, что испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" продолжаются, об одобрении ее производства в стране пока говорить рано, передает Арменпресс.

Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины "Спутник V".

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта", - сказал Кайыпмаз РИА Новости.

Представитель турецкого минздрава также подтвердил агентству, что сообщения СМИ об одобрении производства российской вакцины в Турции не соответствуют действительности. "Произошло недопонимание между журналистом и членом нашего научного совета. Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются в штатном режиме, промежуточные результаты есть, но окончательного получения одобрения пока нет", - сказал собеседник РИА Новости.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.