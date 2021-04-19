В Армении зафиксирован рост смертности, обусловленной COVID-19

Ситуация с эпидемией COVID-19 в Армении по-прежнему остается напряженной. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения А Ромелла Абовян.

“В среднем по республике ежедневно регистрируется от 800 до 1000 новых случаев, это серьезный показатель для нашей страны, который сильно обременяет нашу систему здравоохранения. К сожалению, уже наблюдается и рост смертности, что также очень беспокоит”, - сказала Ромелла Абовян.

Касаясь мероприятий 24 апреля, посвященных Геноциду армян, Ромелла Абовян отметила, что главный призыв остается тем же - повысить бдительность, особенно на закрытых территориях, соблюдать все противоэпидемические правила. Специалист призывает население не создавать людских накоплений, носить маски и в открытых и в закрытых пространствах, максимально поддерживать социальную дистанцию.

“Контакты увеличивают риск распространения болезни. Мы фиксируем серьезное увеличение случаев заболевания. Проблемой становится вопрос госпитализации больных. Фонд больничных коек практически исчерпан”, - сказала Ромелла Абовян.

Главный советник премьер-министра Араик Арутюнян отметил, что нет никаких ограничений на посещение мемориала Цицернакаберд 24 апреля, но призвал население носить маски и сохранять социальную дистанцию.