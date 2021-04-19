Между Арменией и Турцией нет никаких переговоров: советник министра иностранных дел Армении

Процесс международного признания Геноцида армян остается одним из приоритетов МИД Армении. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщила советник министра иностранных дел Армении Марта Айвазян.

“Мы не упускаем ни одной возможности, чтобы поднять этот вопрос на соответствующих площадках. Также и в наших двусторонних контактах, мы прилагаем усилия для достижения главного – как можно более широкого признания Геноцида армян”, - сказала Марта Айвазян.

На вопрос, планируются ли переговоры об установлении дипломатических отношений между Арменией и Турцией, Марта Айвазян отметила, что никаких переговоров между Арменией и Турцией не ведется, никакиe переговоры не планируются.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля по традиции бывают на холме Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В разных странах мира проходят памятные мероприятия, марши требований.

Факт Геноцида армян, совершенного правительством Османской империи, был подтвержден, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций. Существует множество документов, описывающих массовые убийства армянского населения в Османской империи в 1915 - 1923 годах, как заранее спланированные и планомерно совершаемые.