Завершилась национальная библиотечная неделя, насыщенная культурно- образовательными мероприятиями

С 12 по 19 апреля в Национальной детской библиотеке имени Хнко Апера прошла традиционная национальная библиотечная неделя. Ежегодная программа была насыщена культурными и образовательными мероприятиями. Об этом «Арменпресс» рассказали в Национальной детской библиотеки имени Хнко Апера.

Неделя национальной библиотеки открылась выставкой работ учеников художественной студии библиотеки, посвященной 30-летию независимости Республики Армения.

В рамках литературных встреч прошли обсуждения книг Марка Левина и Грачья Манукяна. В Реабилитационном центре Защитника Отечества состоялась встреча воинов, раненых в Арцахской войне, с молодым писателем Давидом Самвеляном. Обсуждалась его книга “Антиполитическая”.

В цикле “Юбиляр года” прошли мероприятия, посвященные 100-летию композитора Арно Бабаджаняна, 150-летию Александра Спендиаряна, 90-летию детского писателя Нансена Микаелян.

В рамках Недели также были проведены интерактивная игра-конкурс на английском языке с видео-изображениями, коллективные прослушивания песен, чтения сказок в исполнении актера с. Шагиняна.

Были посещения столичных библиотек.