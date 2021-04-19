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Президент Ливана принял Вардине Оганян до визита в Ереван и передал приветствия руководству Армении

Президент Ливана принял Вардине Оганян до визита в Ереван и передал приветствия руководству Армении

Перед визитом в Армению министра молодежи и физического воспитания Ливана Вардине Оганян, ее принял президент Ливана Мишель Аун. Согласно официальной странице президента Ливана в Facebook, Аун через Оганян передал свои приветствия президенту Армении Армену Саргсяну и премьер-министру Николаю Пашиняну.

“Во время своего визита в Ереван министр Оганян на мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян, будет представлять президента Ливанской Республики”, - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на страницу президента Ливана.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля по традиции бывают на холме Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В разных странах мира проходят памятные мероприятия, марши требований.

Ливан - одна из примерно 30 стран, признавших и осудивших Геноцид армян. Палата депутатов страны приняла это решение 3 апреля 1997 года. 11 мая 2000 г. законодательный орган Ливана принял еще один соответствующий документ.


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