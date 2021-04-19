В МИД Ирана рассказали о подготовке договора о сотрудничестве с Россией

Тегеран и Москва работают над новым договором о сотрудничестве, которое будет носить всеобъемлющий характер, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

"В ходе поездки (13 апреля главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран) условились работать над документом о всеобъемлющем сотрудничестве. Как только будет текст, который возможно будет подписать, документ обязательно будет подписан", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, публикуемого в Telegram-канале ведомства. Он подчеркнул, что на настоящий момент действует прежний договор, автоматически продленный в марте,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В феврале российский посол в Тегеране Леван Джагарян сообщал РИА Новости, что РФ открыта к обсуждению с Ираном нового соглашения об отношениях.

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном был подписан в Москве в 12 марта 2001 года российским лидером Владимиром Путиным и тогдашним президентом Ирана Мохаммадом Хатами.

Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если ни одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие.