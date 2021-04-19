Вопрос армянских военнопленных голосованием включен в повестку пленарного заседания ПАСЕ

Обсуждение вопроса армянских военнопленных, других пленных и перемещенных лиц голосованием включено в повестку пленарного заседания ПАСЕ.

Как передает «Арменпресс», об этом из Страсбурга сообщили члены армянской делегации.

“Обсуждение вопроса армянских военнопленных, других пленных и перемещенных лиц голосованием было включено в повестку пленарного заседания ПАСЕ. Обсуждение состоится завтра, 20 апреля”, - отметил руководитель делегации Армении в ПАСЕ Рубен Рубинян.

Член армянской делегации Эдмон Марукян сообщил, что 93 делегата проголосовали “за”, 21- “против” и 18 воздержались.

В рамках весенней сессии ПАСЕ в политических группах уже началось обсуждение вопроса армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане.

Несмотря на то, что в 8-ом пункте совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана 9 ноября было четко подчеркнуто об обмене военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами и телами погибших, Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других задерживаемых лиц.