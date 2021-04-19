В Ереване 24 апреля некоторые улицы будут перекрыты

В связи с мероприятиями, связанными с Днем памяти жертв Геноцида армян, 24 апреля в Ереване некоторые улицы будут перекрыты. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» главный советник премьер-министра Араик Арутюнян сообщил, что будет перекрыт участок от моста Победы до улицы Ленинградян, от начала улицы Верфеля до площади Бразилии.

“24 апреля с 09:00 до 10:00 утра вход на территорию Мемориала Цицернакаберд будет временно ограничен в связи с визитами официальных делегаций. Я прошу наших граждан ограничить посещение Цицернакаберда в эти часы”, - сказал Араик Арутюнян.

24 апреля будут действовать два маршрута для перевозки граждан от Мемориала Цицернакаберд. Маршрут № 1 - от стадиона “Раздан”, улицы Афин, моста Победы, улиц Аргишти, Италия, улиц Хоренаци, Агатангегос до станции метро “Зоравар Андраник”, и обратно тем же путем. Маршрут №2 будет действовать в направлении стадиона “Раздан”, Цицернакабердского шоссе, улиц Ленинградян, Киевян, станции метро “Барекамутюн”. Метро в ночь с 24-го на 25-е апреля будет работать до 1 ночи.