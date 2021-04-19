Вернувшиеся из Сирии дети пройдут обследование в больнице

Более 40 российских детей, вывезенных из Сирии, направились в больницу, у некоторых из них могут быть осколочные ранения, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В понедельник в подмосковном аэропорту "Чкаловский" совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении Кузнецовой находились 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенные с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска.

"Сейчас мы договорились с детьми, их отсмотрят доктора (в больнице - ред.), у них осколочные ранения, и непонятно, вышли ли осколки", - сказала Кузнецова журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее омбудсмен сообщила, что в ближайшее время у всех несовершеннолетних, предположительно являющихся россиянами, будут взяты пробы ДНК.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.