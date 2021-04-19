В Ростове состоится концерт, посвященный 106-й годовщине Геноцида армян

Ростовский академический симфонический оркестр под управлением дирижера, заслуженного артиста Республики Армения Карена Дургаряна выступит с концертом, посвященным 106-й годовщине Геноцида армян. В качестве солистки выступит пианистка Зарина Шиманская.

Концерт состоится 24 апреля в большом зале Ростовской государственной филармонии. Прозвучат 2-я симфония Арама Хачатуряна и “Героическая баллада” Арно Бабаджаняна.

“Второй год подряд Ростовский академический симфонический оркестр приглашает меня дирижировать концертом. Я с большим энтузиазмом участвую в этой инициативе, так как в Ростове есть большая армянская община. Важно то, что на концерте исторические годы представляются не только армянской общине, но и россиянам”, - сказал «Арменпресс» Карен Дургарян.

По словам дирижера, хотя концерт и напоминает о жестоких годах Геноцида армян, но с другой стороны подчеркивается необходимость возрождения, продвижения вперед и усиления.

Это первая совместная работа Дургарян и Зарины Шиманской. Пианистка впервые исполнит “Героическую балладу” Бабаджаняна. “Это произведение ее очень вдохновляет. Играть в первый раз - это одно, а во второй - совершенно другое. В мире мало музыкантов, которые исполняют произведения армянских авторов. Этот концерт важен и с точки зрения популяризации армянской музыки, и интерес к концерту довольно большой”, - подчеркнул дирижер, добавив, что в репертуаре есть произведения армянских композиторов, которые исполняются не только 24 апреля, но и в рамках других концертов.

Касаясь своих выступлений в Армении, Карен Дургарян сказал, что до Международного фестиваля духовых инструментов им. Александра Арутюняна, художественным руководителем которого он является, он не сможет быть на родине.

“Как и в предыдущие годы, в 2021 году я буду занят за пределами Армении. Из-за пандемии оркестры не часто выступают в европейских странах, в России есть какой-то сдвиг. Театры работают, и мы стараемся использовать возможность представить музыку армянских композиторов”, - заключил Карен Дургарян.

Анжела Амбарцумян