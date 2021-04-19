В политических группах ПАСЕ обсуждался вопрос армянских военнопленных

Вопрос армянских военнопленных нашел горячее обсуждение в политических группах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила член армянской делегации от фракции “Процветающая Армения” НС Наира Зограбян.

“Началась весенняя сессия ПАСЕ, в политических группах идет обсуждение вопроса армянских военнопленных. Обсуждение вопроса армянских военнопленных в политической группе европейских реформистов-демократов было довольно острым. Я представила неопровержимые факты, подтвержденные Красным Крестом, Европейским судом по правам человека о количестве армянских военнопленных, представила факты, подтверждающие пытки армянских военнопленных, напомнила о международном праве и международных конвенциях, согласно которым Азербайджан обязан без предварительных условий вернуть армянских военнопленных”, - написала Н. Зограбян.

Депутат отметила, что “рассуждения” Азербайджана о том, что взятые в плен после 10 ноября не являются военнопленными, является бесстыдной и наглой ложью в нарушение международного права. Зограбян призвала Совет Европы использовать все рычаги для освобождения армянских военнопленных.

“Члены азербайджанской делегации, искажая все нормы международного права, вновь утверждали, что взятые в плен после 10 ноября не являются военнопленными, им еще предстоит пройти судебно-правовой процесс. Без каких-либо серьезных контраргументов, они говорили, что в течение многих лет их территории были “оккупированы” и “уничтожались”.

Основное обсуждение вопроса армянских военнопленных состоится во второй половине дня 20 апреля. И поскольку преобладающее мнение в основных политических группах заключается в том, что Азербайджан должен немедленно выполнить 3-ю Конвенцию об освобождении всех армянских военнопленных, я уверена, что обсуждения будут эффективными”, - заверила Зограбян.

Пункт 8 совместного заявления руководителей Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко подчеркивает обмен военнопленными, заложниками, другими задержанными и останками погибших, но Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других задержанных лиц.