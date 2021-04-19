На мероприятиях, посвященных 106-летию Геноцида армян, ожидается более десятка делегаций

С 21 апреля начнутся мероприятия, посвященные Геноциду армян в Армении. 21 апреля в 12:00 в выставочном зале Фонда “Музей-институт Геноцида армян” состоится открытие временной экспозиции “Геноцид армян. По следам семей переживших геноцид”. Она будет действовать до сентября. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», главный советник премьер-министра Араик Арутюнян сообщил, что в рамках мероприятий “Трилогия памяти” 23 апреля, в 23:00, в Цицернакаберде прозвучит “Реквием” Верди. Выступят Армянский национальный филармонический оркестр и Государственный академический хор Армении. Дирижировать будет Эдуард Топчян. В полночь с 23 на 24 апреля в 24:00 Государственный камерный оркестр Армении и Государственный камерный хор “Овер” в Доме камерной музыки имени Комитаса исполнят “Реквием” Моцарта. Концерт будет дирижировать немецкий дирижер Александр Ирадян. 24 апреля в 19:15 в Спортивно-концертном комплексе “К. Демирчян” Армянский национальный симфонический оркестр, Государственный камерный хор Армении и Государственный камерный хор “Ереван” под управлением дирижера Роберта Млкеяна исполнят “Реквием” Тиграна Мансуряна. Ожидается, что в мероприятии примут участие дипломатические делегации. Концерт пройдет под эгидой премьер-министра Николая Пашиняна”, - сообщил Араик Арутюнян.

Советник министра иностранных дел Марта Айвазян сообщила, что 24 апреля в холле мэрии Еревана откроется выставка, посвященная сохранению исторических, культурных, религиозных памятников и других произведений искусства в Арцахе. Выставка называется “Наследие, находящееся под угрозой исчезновения”.

“На официальном открытии выставки будут делегации, прибывшие в Армению для участия в мероприятиях, посвященных 106-ой годовщине Геноцида. Будет представлено более 100 фотографий, ручные работы, книги, некоторые образцы миниатюр, ковров и т. д., которые демонстрируют наше богатое культурное наследие, и сегодня находятся под угрозой исчезновения. Это культурный геноцид. Это преступление, направленное на уничтожение идентичности”, - заявила Марта Айвазян. Официальное открытие выставки - 24 апреля, но для публики она будет открыта с 25 апреля по 2 мая. На вопрос, известен ли список прибывающих в Армению гостей, Марта Айвазян отметила, что работы все еще ведутся. На данный момент ясно, что будет более 10 делегаций из разных стран: Франции, России, Европы, Латинской Америки. Араик Арутюнян добавил, что будут делегации достаточно высокого уровня.

Завершатся мероприятия 27 апреля традиционным сбором цветов, возложенных к Вечному огню мемориала.