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В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса

В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса

В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 южноафриканским штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 – южноафриканского", - сказала Попова на общем собрании отделения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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