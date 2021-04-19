В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса

В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 южноафриканским штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 – южноафриканского", - сказала Попова на общем собрании отделения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.