В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса
В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 южноафриканским штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 – южноафриканского", - сказала Попова на общем собрании отделения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 14:12 Вернувшиеся из Сирии дети пройдут обследование в больнице
- 14:04 Переговоры по ядерной сделке Ирана переходят к согласованию проектов решений
- 13:55 На мероприятиях, посвященных 100-летию Геноцида армян, ожидается более десятка делегаций
- 13:26 В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса
- 13:19 Налоговые платежи группы компаний «Галакси» за 2020 года составили более чем 11,5 млрд драмов
- 13:09 Новый турнир футбольной Суперлиги
- 13:03 Макрон заявил, что применение "Спутника V" не ускорит вакцинацию в ЕС
- 12:58 Bloomberg: сокращение запасов нефти может привести к росту ее стоимости до $74
- 12:29 ЗПЧ направил в международные структуры письмо, касающееся вопроса армянских пленных в Азербайджане
- 12:28 В Национальной галерее Армении откроется выставка, посвященная Ахпату и Санаину
- 12:27 Трамп призвал Байдена вывести военных из Афганистана раньше 11 сентября
- 12:22 В Гегаркуникской области на территориях ряда памятников проведены очистительные работы
- 12:03 Сергей Минасян и глава Армянской католической общины Румынии обсудили последствия войны в Арцахе
- 11:51 Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств"
- 11:49 Омбудсмен и журналисты обсудили вопросы прав человека
- 11:40 Байден призвал американцев не медлить с вакцинацией от коронавируса
- 11:22 В районе Джракана продолжаются поиски останков погибших военнослужащих
- 11:15 В Степанакерте прошла репетиция парада ко Дню Победы
- 11:09 В Армении подтверждено 298 новых случаев COVID-19
- 10:54 Три человека погибли в результате стрельбы в Остине
- 10:52 В России провели более 126 млн тестов на коронавирус
- 10:51 Вопрос реконструкции участка Карчахпюр-Цовак на трассе Мартуни-Варденис обсуждался на месте
- 10:50 Спасатели Колумбии достали из шахты тела 11 горняков
- 10:40 Парламент Армении ратифицировал Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией
- 10:38 Будет усилен контроль за импортируемыми в Армению средствами измерения
17:34, 13.04.2021
Просмотрели 1395 раз Очередной антиармянский и антироссийский демарш Алиева
15:38, 13.04.2021
Просмотрели 1136 раз Армения - мой дом, и я сделаю все возможное, чтобы эта страна развивалась: Максимилиано Флориани
09:15, 16.04.2021
Просмотрели 1117 раз Газета “Айастани Анрапетутюн”: Шаг назад или тактический маневр
14:27, 14.04.2021
Просмотрели 920 раз Турки, азербайджанцы - наши враги: Пашинян видит необходимость управления враждебностью
16:11, 13.04.2021
Просмотрели 732 раз Тюрколог заявления Алиева о территории Армении назвал материалами для психиатра