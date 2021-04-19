Налоговые платежи группы компаний «Галакси» за 2020 года составили более чем 11,5 млрд драмов

Группа компаний «Галакси», будучи ответственным бизнесом, в 2020 году в виде налоговых платежей внесла в госбюджет сумму более чем 11,5 миллиардов драмов РА (более чем $22 миллионов).

«Галакси» - одна из крупных налогоплательщиков и работодателей Армении, в состав которой входят 15 бизнес единиц, в 2021г. опубликовала годовой доклад об экономическом и социальном влиянии, в котором представлен налоговый и кредитный портфель группы компаний на 2020г., число сотрудников и фонд заработной платы, сведения о влиянии на ВВП страны, и другая важная информация.

«2020 год, безусловно, был самым сложным для всех нас. Наше совместное решение - вне зависимости от вызовов, будь то война, экономический кризис, корпоративные саботажи или незаконные преследования, мы должны сохранять непрерывность бизнеса, поскольку чувствуем ответственность за тысячи сотрудников наших компаний и их семьи. Являясь бизнес-группой, в основе которой лежит армянский капитал, группа компаний «Галакси» продолжит создание дополнительных ценностей, привнося свое участие в восстановлении экономики Армении», - отметил соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян.

В «Галакси» в 2020г. средняя ежемесячная заработная плата составляла 364,716 драмов, а в государственный бюджет был внесен подоходный налог в размере более чем 2 млрд драмов. Кредитный портфель группы компаний по данным 2020г. составлял примерно 60 млрд драмов (около $115 млн). Закупки с местного рынка составили примерно $36 млн. Группа компаний «Галакси» через свои товары и услуги входит в каждое третье домохозяйство в Армении, профиль общины составляют активные граждане РА в возрасте 18-55 лет. Полное содержание доклада об экономическом и социальном влиянии доступно здесь.

Отметим, что группа компаний «Галакси» в дополнении к усилиям учредителей относительно внедрения систем защиты и безопасности, в течение 2020г. предприняла существенные шаги в сфере социальной ответственности, в том числе программ по предоставлению приютов и поддержки гражданского населения, визитов международной прессы в Армению и Арцах, поддержка социально уязвимых групп и т.д. В 2020г. в отношении учредителей группы компаний «Галакси» начались неудавшиеся преследования, с незаконными попытками отчуждения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Группа компаний «Галакси» основана в 1999г. и в ходе более 20-летней деятельности создала и сформировала 15 бизнес единиц в Армении, Грузии и Беларуси. Фактором успеха всех компаний стали внедрение отраслевой инновации, эффективное вовлечение команд и ответственная бизнес культура, основанная на непрерываемом обучении. Учредителями группы компаний «Галакси» являются Арам Хачатрян, Гурген Хачатрян и Артем Хачатрян. В настоящее время число сотрудников группы компаний «Галакси» превышает 2 тысячи. Различные программы социальной ответственности в сфере образования, инноваций и социального благополучия являются ключевым компонентом операционной деятельности группы компаний.