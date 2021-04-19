Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Налоговые платежи группы компаний «Галакси» за 2020 года составили более чем 11,5 млрд драмов

Налоговые платежи группы компаний «Галакси» за 2020 года составили более чем 11,5 млрд драмов

Группа компаний «Галакси», будучи ответственным бизнесом, в 2020 году в виде налоговых платежей внесла в госбюджет сумму более чем 11,5 миллиардов драмов РА (более чем $22 миллионов).

«Галакси» - одна из крупных налогоплательщиков и работодателей Армении, в состав которой входят 15 бизнес единиц, в 2021г. опубликовала годовой доклад об экономическом и социальном влиянии, в котором представлен налоговый и кредитный портфель группы компаний на 2020г., число сотрудников и фонд заработной платы, сведения о влиянии на ВВП страны, и другая важная информация.

«2020 год, безусловно, был самым сложным для всех нас. Наше совместное решение - вне зависимости от вызовов, будь то война, экономический кризис, корпоративные саботажи или незаконные преследования, мы должны сохранять непрерывность бизнеса, поскольку чувствуем ответственность за тысячи сотрудников наших компаний и их семьи. Являясь бизнес-группой, в основе которой лежит армянский капитал, группа компаний «Галакси» продолжит создание дополнительных ценностей, привнося свое участие в восстановлении экономики Армении», - отметил соучредитель и генеральный директор группы компаний «Галакси» Арам Хачатрян.

В «Галакси» в 2020г. средняя ежемесячная заработная плата составляла 364,716 драмов, а в государственный бюджет был внесен подоходный налог в размере более чем 2 млрд драмов. Кредитный портфель группы компаний по данным 2020г. составлял примерно 60 млрд драмов (около $115 млн).  Закупки с местного рынка составили примерно $36 млн. Группа компаний «Галакси» через свои товары и услуги входит в каждое третье домохозяйство в Армении, профиль общины составляют активные граждане РА в возрасте 18-55 лет. Полное содержание доклада об экономическом и социальном влиянии доступно здесь.

Отметим, что группа компаний «Галакси» в дополнении к усилиям учредителей относительно внедрения систем защиты и безопасности, в течение 2020г. предприняла существенные шаги в сфере социальной ответственности, в том числе программ по предоставлению приютов и поддержки гражданского населения, визитов международной прессы в Армению и Арцах, поддержка социально уязвимых групп и т.д. В 2020г. в отношении учредителей группы компаний «Галакси» начались неудавшиеся преследования, с незаконными попытками отчуждения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Группа компаний «Галакси» основана в 1999г. и в ходе более 20-летней деятельности создала и сформировала 15 бизнес единиц в Армении, Грузии и Беларуси. Фактором успеха всех компаний стали внедрение отраслевой инновации, эффективное вовлечение команд и ответственная бизнес культура, основанная на непрерываемом обучении. Учредителями группы компаний «Галакси» являются Арам Хачатрян, Гурген Хачатрян и Артем Хачатрян. В настоящее время число сотрудников группы компаний «Галакси» превышает 2 тысячи. Различные программы социальной ответственности в сфере образования, инноваций и социального благополучия являются ключевым компонентом операционной деятельности группы компаний.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации