Новый турнир футбольной Суперлиги

12 европейских футбольных клубов объединились вокруг идеи создания Суперлиги.

Как передает «Арменпресс», Суперлига представит турнир, участниками которого будут 20 команд, 15 из которых - неизменные клубы. Остальные 5 команд получат право участвовать в турнире, преодолев квалификационный раунд.

Основателями Суперлиги являются команды «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Инициаторами Суперлиги являются президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глейзер. Клубы-участники предварительно получат по 89 - 310 млн евро.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что Суперлига поднимет футбол на новый уровень.

Турнир Суперлиги стартует в августе. Возможно, что в предстоящем турнире примут участие также «Бавария», «Лейпциг» и «Порту».