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Новый турнир футбольной Суперлиги

Новый турнир футбольной Суперлиги

12 европейских футбольных клубов объединились вокруг идеи создания Суперлиги.

Как передает «Арменпресс», Суперлига представит турнир, участниками которого будут 20 команд, 15 из которых - неизменные клубы. Остальные 5 команд получат право участвовать в турнире, преодолев квалификационный раунд.

Основателями Суперлиги являются команды «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Инициаторами Суперлиги являются президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глейзер. Клубы-участники предварительно получат по 89 - 310 млн евро.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что Суперлига поднимет футбол на новый уровень.

Турнир Суперлиги стартует в августе. Возможно, что в предстоящем турнире примут участие также «Бавария», «Лейпциг» и «Порту».


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