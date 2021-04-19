Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что использование вакцины "Спутник V" не решит вопроса ускорения вакцинации в Евросоюзе.

"Я не думаю, что российская вакцина сегодня является решением в деле ускорения (вакцинации-ИФ), поскольку потребуется время как для того, чтобы получить разрешение европейского агентства, так и для того, чтобы производить такую вакцину на нашем континенте", - сообщил Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News.

На вопрос, будет ли он покупать российскую вакцину, Макрон отметил, что европейские органы здравоохранения пока не разрешили этого, поэтому вакцина не может быть использована во Франции,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее глава южного французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявлял, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V" от COVID-19 в ожидании одобрения препарата европейскими службами здравоохранения. Глава французского региона отметил, что уведомил о своих действиях главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Россия обратилась в EMA (Европейское агентство лекарственных средств) 29 января для регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. 4 марта стало известно о начале процедуры экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия "Спутника V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.