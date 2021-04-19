ЗПЧ направил в международные структуры письмо, касающееся вопроса армянских пленных в Азербайджане

Омбудсмен Армении Арман Татоян 19 апреля в официальном письме, направленном действующему председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, комиссарам СЕ и ООН по правам человека и другим международным организациям, представил дополнительные данные относительно актуальности возвращения пленных из Азербайджана, реального положения, вопросов защиты прав пленных и без вести пропавших и их семей. Как сообщает «Арменпресс», об этом Арман Татоян написал на своей странице в Facebook.

“Письмо прежде всего свидетельствует о продолжающемся открытом вооруженном конфликте. С точки зрения международного [гуманитарного] права это означает, что независимо от того, были ли они взяты в плен после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, или нет, они узники совести и должны быть немедленно освобождены. Этот вопрос искусственно затягивается путем открытого злоупотребления судебными процессами, представления их как террористов и их задержания, нарушения международных правил, использования их в качестве наказания.

Это универсальное требование для автоматического применения международных действий. Но оно грубо нарушается, нарушаются международные требования в области прав человека - международное гуманитарное право, включая Третью Женевскую конвенцию 1949 года о правах человека. Освобождение и возвращение пленных следует рассматривать исключительно в контексте правозащитного гуманитарного процесса.

Проведенные Омбудсменом расследования и результаты рассмотрения жалоб постоянно подтверждают, что власти Азербайджана, грубо нарушая международные требования, искусственно затягивают освобождение армянских заключенных, сознательно не раскрывают фактическое количество заключенных. Своей политикой они нарушают права пленников, причиняют душевные страдания семьям пленников и пропавших без вести и вызывают напряженность в армянском обществе.

Свидетельства, собранные офисом Защитника прав человека, подтверждают, что количество задержанных в Азербайджане больше, чем подтверждено властями Азербайджана. Это касается и возвращения 44 пленных, захваченных до 2020 года.

Абсолютную актуальность вопроса освобождения пленных следует рассматривать и в контексте политики арменофобии и вражды в Азербайджане, которая постоянно пропагандируется на государственном уровне.

Поэтому, с учетом гуманитарных мандатов и роли указанных международных органов в вопросе защиты прав человека (право на жизнь в первую очередь), им представляются дополнительные данные Защитника прав человека Республики Армения, как независимого учреждения, поднимающего вопрос необходимости принятия решительных мер по освобождению и возвращению пленных и прекращению политизации этого вопроса”, - написал Арман Татоян.