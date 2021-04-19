В Национальной галерее Армении откроется выставка, посвященная Ахпату и Санаину

В рамках мероприятий Международного дня памятников и исторических мест 20 апреля в Национальной галерее Армении откроется выставка “СА-НРАНИЦ-ХИН” (Этот старее того), основной темой которой являются монастыри Ахпат-Санаин.

Как сообщает «Арменпресс», согласно легенде, название монастыря Санаин - СА-НРАНИЦ-ХИН (этот старее того) означает, что он древнее монастыря Ахпат. Эти средневековые монастырские комплексы, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как исключительные ценности, созданные человечеством, были построены в период расцвета армянской архитектуры. Они были важнейшими научными и просветительскими центрами средневековой Армении.

В основе эксклюзивной выставки лежит диалог, носящий важнейший посыл сохранения и восстановления культурного наследия армянского изобразительного искусства и киноискусства.

Основная часть выставки - это работы Аршака Фетвачяна 1900-1919 годов, сделанные в Западной Армении. Уникальные карандашные зарисовки-документы архитектурных деталей армянских церквей и храмов, созданные с исключительной точностью во время его походов. Еще в 1920-1922 гг. эти рисунки, представленные в известных музеях: в Лувре, в музее Виктории и Альберта в Лондоне, в институте Королевской академии британских архитекторов и в других местах и ставшие открытием, в Армении демонстрируются впервые. Зарисовки, выполненные виртуозным мастерством, представляют колонны и купола известных монастырских комплексов, их орнаменты и фрески, розетки и окна.

На выставке представлены и работы H. Шамшиняна, Э. Тадевосяна, П. Терлемезяна, Р. Бедросова, В. Айвазяна, Г. Алхазяна - уникальные инсталляции, кадры, не вошедшие в финальную версию знаменитого фильма Параджанова “Цвет граната”.

Открытию выставки (которое состоится в 17:30) будет предшествовать подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным киноцентром Армении и Национальной галереей Армении.