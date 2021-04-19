В Гегаркуникской области на территориях ряда памятников проведены очистительные работы

С 15 по 18 апреля 2021 года в связи с Международным днем памятников и исторических мест на территориях памятников Гегаркуникской области были проведены очистительные работы и познавательные мероприятия, посвященные теме “Сложное прошлое, многообразие будущего”.

Как сообщил «Арменпресс» начальник службы охраны исторической среды администрации Гегаркуникской области Гор Гаспарян, работы по очистке были осуществлены усилиями учеников школ Норатуса, Неркин Геташена № 2, Вардениса № 3, № 4, Севана № 5, Чамбарака № 2, сотрудников областной службы Гегаркуника, а также сотрудников муниципалитетов Чамбарака и Неркин Геташена.

От мусора и отходов были очищены территории исторических кладбищ Неркин Геташена, Ишханагюха (10-17 вв.), Норатуса (9-19 вв.), кладбища города Севан (9-20 вв.), памятника погибшим во Второй мировой войне города Варденис, церкви Сурб Григор города Чамбарак и кладбища 10-19 вв.

“Эпидемия в прошлом году во многом помешала работам по сохранению и популяризации памятников нашей области, многие программы не удалось претворить в жизнь. Мы постараемся в течение этого года завершить незавершенные работы, реализовать первоочередные программы, включить в список очистки и новые памятники”,- отметил Гор Гаспарян.

Хосров Хлгатян