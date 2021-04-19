Сергей Минасян и глава Армянской католической общины Румынии обсудили последствия войны в Арцахе

12:03, 19 Ապրիլ, 2021

16 апреля посол Республики Армения в Румынии Сергей Минасян встретился с Католикосом Архиепископом Албы Юлии, Апостольским лидером Армянской католической общины Румынии доктором Ковачем Гергеи. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Румынии.

Поздравив доктора Гергеи с назначением на пост Апостольского лидера армянской католической общины Румынии, посол Минасян выразил надежду, что новоназначенный лидер придаст новый импульс жизни и самобытности армянской католической общины Румынии, а также развитию армянской католической общины Трансильвании.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся армянской католической общины Трансильвании, в частности, касающихся сохранения исторического, культурного, духовного и религиозного наследия. Собеседники подробно обсудили агрессию, развязанную Азербайджаном при содействии Турции против Арцаха, а также ее политические и гуманитарные последствия. Обе стороны подчеркнули важность сохранения исторического и церковного наследия Арцаха, недопустимость политики присвоения властями Азербайджана духовного наследия армянского народа.

Касаясь необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, стороны подчеркнули важность рассмотрения этого вопроса в ежегодном послании Папы Франциска "Городу и миру" по случаю Пасхи.