Омбудсмен и журналисты обсудили вопросы прав человека

Офис Защитника прав человека при содействии Фонда Конрада Аденауэра 17-18 апреля в Дилижане организовал семинар для журналистов. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Со вступительным словом выступили Защитник прав человека Республики Арман Арман Татоян и директор региональной программы Фонда Конрада Аденауэра “Политический диалог. Южный Кавказ” Томас Шрапель. Арман Татоян высоко оценил сотрудничество с Фондом Конрада Аденауэра, а также подчеркнул эффективную работу с руководителем ереванского офиса фонда Лианой Марукян.

Томас Шрапель правозащитную деятельность и сотрудничество между офисом ЗПЧ и журналистами назвал очень важной.

Арман Татоян представил участникам особенности деятельности Защитника прав человека, вопросы защиты прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения и др.

В ходе семинара журналисты обсудили и много других вопросов, связанных с защитой прав человека.