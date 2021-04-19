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Омбудсмен и журналисты обсудили вопросы прав человека

Омбудсмен и журналисты обсудили вопросы прав человека

Офис Защитника прав человека при содействии Фонда Конрада Аденауэра 17-18 апреля в Дилижане организовал семинар для журналистов. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Со вступительным словом выступили Защитник прав человека Республики Арман Арман Татоян и директор региональной программы Фонда Конрада Аденауэра “Политический диалог. Южный Кавказ” Томас Шрапель. Арман Татоян высоко оценил сотрудничество с Фондом Конрада Аденауэра, а также подчеркнул эффективную работу с руководителем ереванского офиса фонда Лианой Марукян.

Томас Шрапель  правозащитную деятельность и сотрудничество между офисом ЗПЧ и журналистами назвал очень важной.

Арман Татоян представил участникам особенности деятельности Защитника прав человека, вопросы защиты прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения и др.

В ходе семинара журналисты обсудили и много других вопросов, связанных с защитой прав человека.


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