В Степанакерте прошла репетиция парада ко Дню Победы

Военнослужащие российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе, начали подготовку к торжественному параду, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

“Около 400 российских военнослужащих на территории аэропорта Степанакерта проводят репетицию парада. В репетиции торжественного парада участие принимает личный состав 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа, составляющей основу российских миротворческих войск в Арцахе. Кроме того, в репетиции участвует личный состав Центра гуманитарного реагирования, Военной полиции, подразделений специального медицинского отряда, Управления миротворческих войск России, а также подразделений материально-технического обеспечения.

Планируется, что в день 76-летия Победы, 9 мая 2021 года, в торжественном параде примут участие до 10 подразделений, по 45 военнослужащих в каждом.

Российский миротворческий контингент, расположенный в Арцахе, репетиции парада проводит регулярно, во время, которое не мешает выполнению их задач.