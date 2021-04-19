Три человека погибли в результате стрельбы в Остине

Три человека были погибли в результате стрельбы в Остине, штат Техас, в воскресенье днем, сообщает телеканал CBS.

Полиция Остина не обнародовала имена жертв, которые, по их словам, были двумя латиноамериканками и темнокожим мужчиной. Они заявили в твиттере, что инцидент, по-видимому, был "внутренней ситуацией, которая изолирована и не представляет никакого риска для широкой общественности."

Помощник начальника полиции Остина Джо Чакон сообщил на пресс-конференции в воскресенье днем, что полиция откликнулась на звонок о стрельбе около 11:45 утра и обнаружила двух раненых женщин и одного мужчину, которые позже скончались,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Позже полиция заявила, что подозреваемым является темнокожий человек по имени Стивен Николас Бродерик. Офицеры полиции опасаются, что он вооружен и может взять заложников.

Врио начальника полиции Остина Джозеф Чакон рассказал журналистам, что Бродерик раньше был детективом в офисе шерифа округа Трэвис. Его поиски продолжаются.