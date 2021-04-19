Вопрос реконструкции участка Карчахпюр-Цовак на трассе Мартуни-Варденис обсуждался на месте
При участии заместителя министра ТУ Армении Кристине Галечян, советника министра ТУ Армении Гора Аветисяна, заместителя губернатора Гегаркуника Нарека Манукяна, представителей Министерства окружающей среды, Севанского национального парка, Дорожного департамента и руководителей общин Карчахпюр и Цовак на нескольких участках дороги Карчахпюр-Цовак был проведен мониторинг. Состоялось обсуждение проекта реконструкции дороги, находящейся под угрозой из-за подъема воды в озере Севан или строительства новой дороги.
Как сообщает «Арменпресс», руководители и представители госструктур выдвинули два варианта окончательного решения вопроса, первый из которых касается модернизации и реконструкции существующей дороги, второй - строительства новой альтернативной дороги.
“В любом случае строительство дороги необходимо начать как можно скорее, так как 3,5-километровый участок дороги в районе Карчахпюр-Цовак уже находится под угрозой затопления и сноса. Требуется срочное решение вопроса. В целом 8,6-километровый участок автодороги от границы Варденисского района до Цовака находится под угрозой затопления, однако приоритетом является строительство участка Карчахпюр-Цовак. Пока вопрос выбора между реконструкцией существующей дороги и строительством новой альтернативной дороги, остается нерешенным, на участке Карчахпюр-Цовак следует построить объездную дорогу для временного пользования, так как нынешняя в связи со строительством будет временно закрыта. Проблему представил начальник отдела градостроительства Гегаркуникской областной администрации Армен Зограбян.
Рабочая группа осмотрела возможность альтернативной межобщинной дороги Карчахпюр-Цовак. И после обсуждение продолжилось в администрации Гегаркуникской области. Было решено продолжить исследования с расширенной командой профессионалов, чтобы прийти к окончательному выводу и начать строительные работы.
“По поручению и решению премьер-министра будет создана соответствующая комиссия из разных ведомств, которая проведет комплексное профессиональное исследование и даст окончательное заключение. Это пока первый шаг в этом процессе. Думаю, в ближайший месяц мы завершим все работы, связанные с исследованиями, также будем сотрудничать с дизайнерами и другими заинтересованными структурами. Процесс очень сложный и трудоемкий, но мы должны сделать все возможное, чтобы решить этот очень важный вопрос в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли начать строительные работы”, - сказала Кристине Галечян.
Хосров Хлгатян
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