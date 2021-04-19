Спасатели Колумбии достали из шахты тела 11 горняков

Колумбийским спасателям удалось вытащить из-под завалов тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом в воскресенье сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы сожалеем о гибели 11 молодых людей, оказавшихся в ловушке в шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Глава агентства Хуан Мигель Дуран в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших.

Авария на шахте произошла 26 марта. Причиной ее стал сход оползня.