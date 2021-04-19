Будет усилен контроль за импортируемыми в Армению средствами измерения

Национальное собрание приняло в первом чтении проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об обеспечении единства измерений”.

Как передает «Арменпресс», на заседании Парламента проект закона представил замминистра экономики Варос Симонян.

“Необходимость разработки этого пакета обусловлена следующими предусловиями: соблюдением установленных метрологических правил и норм в отношении ввозимых на территорию Республики Армения средств измерений и регулированием некоторых вопросов, связанных с осуществлением метрологического контроля, предотвращением ввоза на территорию Республики Армения мер измерения, несоответствующих нормам и правилам метрологии, осуществлением надлежащего контроля за сбытом и эксплуатацией средств измерений”, - представиил Симонян.

Замминистра добавил, что основой для разработки проекта стало обстоятельство, что недобросовестные импортирующие организации импортировали и импортируют средства измерения, несоответствующие нормам и правилам метрологии.

Проект закона был принят в первом чтении 83 голосами “за”, 2 “против” при 18 воздержавшихся.