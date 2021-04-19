Парламент Армении ратифицировал протокол об изменении количества членов Совета ICAO

Национальное собрание Республики Армения ратифицировало Протокол об изменении количества членов Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Как сообщает «Арменпресс», законопроект на заседании Национального собрания представил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян.

“Протокол предлагает изменение количества членов Совета ИКАО с 36 до 40. Он был принят на саммите в 2016 г.”, - представил замминистра ТУИ.

Протокол о внесении изменений в статью 50 (А) Конвенции о международной гражданской авиации был ратифицирован 83 голосами при 18 воздержавшихся.