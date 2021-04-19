Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Парламент Армении ратифицировал протокол об изменении количества членов Совета ICAO

Парламент Армении ратифицировал протокол об изменении количества членов Совета ICAO

Национальное собрание Республики Армения ратифицировало Протокол об изменении количества членов Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Как сообщает «Арменпресс», законопроект на заседании Национального собрания представил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян.

“Протокол предлагает изменение количества членов Совета ИКАО с 36 до 40. Он был принят на саммите в 2016 г.”, - представил замминистра ТУИ.

Протокол о внесении изменений в статью 50 (А) Конвенции о международной гражданской авиации был ратифицирован 83 голосами при 18  воздержавшихся.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации