Принят законопроект, повышающий возрастной порог прохождения военной службы

Национальное собрание во втором чтении полностью приняло законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “О воинской службе и статусе военнослужащих. Как сообщает «Арменпресс», автором законопроекта является фракция “Просвещенная Армения”.

“Законопроектом предлагается повысить возрастной ценз для прохождения контрактной военной службы до 63 лет и до 65 лет для военнослужащих в званиях генерал-полковник и генерал армии.

Правительство предложило установить разные возрастные ограничения для рядового и офицерского состава.

40-лет действующего закона заменяется 45 годами, 45 лет - заменяется 50 годами. Для младших офицеров 48 лет заменяется 52 годами, старших офицеров 50 лет - 58 годами. Возрастной ценз для более высоких званий остался без изменений. Предлагается пропорционально увеличить возрастной ценз резервистов 48 - 53, 50 - 55, 55 - 58, 58 - 60”, - представил секретарь фракции “Просвещенная Армения” Геворг Горгисян.

Законопроект принят во втором чтении 102 голосами при 3 воздержавшихся.